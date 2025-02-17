ГАЗО о ситуации на ЧАЭС: работы по тушению приостановлены, продолжается мониторинг дроном

Удар дрона по ЧАЭС

14 февраля российские террористы ударили дроном по укрытию ЧАЭС. Беспилотник был с фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, в связи с чем его не зафиксировали радары.

Как рассказал глава ГАЗО Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы он попал в 15 метров в сторону от места поражения.

Кроме того, не исключалась вероятность утечки радиоактивных веществ на ЧАЭС.

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