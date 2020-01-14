"Даже не рассматривается": глава МАУ прокомментировал возобновление рейсов в Иран

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет даже не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

Дыхне заявил, что Иран на данный момент для МАУ закрыт.

"На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - заявил он.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ.

Также украинский премьер заявил, что до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран.

РБК-Украина писало, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины. Позже Иран признал сбитие самолета.

Международная группа по расследованию катастрофы в Иране должна собраться в полном составе до 14 января.