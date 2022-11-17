UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дають три дні. Мешканців Снігурівки просять повернути владі комунальний транспорт

Фото: мешканців Снігурівки просять повернути владі комунальний транспорт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Снігурівки, які під час окупації покидали місто на комунальному транспорті, просять повернути його назад. На це місцева влада дає три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту в Telegram.

"Звертаюсь до мешканців Снігурівської ОТГ, які виїхали з окупації на транспортних засобах комунальної власності територіальної громади, державних установ та організацій, з вимогою повернути у триденний термін дані транспортні засоби до військово-цивільної адміністрації Снігурівської ОТГ або до відділів поліції за місцем перебування", - написав Кухта.

До цього заклику приєднався і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Усі швидко повернули транспорт до Снігурівки. Іван Кухта дуже добрий – дає вам 3 дні", - написав Кім у соцмережі.

Примітно, що в'їзд та виїзд до міста обмежили щонайменше до 24 листопада. Наразі туди пропускають за пропискою.

Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Після чого, вже 13 листопада у місті з'явився мобільний зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВиталий Ким