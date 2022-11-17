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Дают три дня. Жителей Снигиревки просят вернуть властям коммунальный транспорт

Фото: жителей Снигиревки просят вернуть властям коммунальный транспорт (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Снигиревки, которые во время оккупации покидали город на коммунальном транспорте, просят вернуть его обратно. На это местные власти дают три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухту в Telegram.

"Обращаюсь к жителям Снигиревской ОТГ, выехавшим из оккупации на транспортных средствах коммунальной собственности территориальной общины, государственных учреждений и организаций, с требованием вернуть в трехдневный срок данные транспортные средства в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ОТГ или в отделы полиции по месту нахождения", - написал Кухта.

К этому призыву присоединился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Все быстро вернули транспорт в Снегиревку. Иван Кухта очень добрый - дает вам 3 дня", - написал Ким в соцсети.

Примечательно, что въезд и выезд в город ограничили, по меньшей мере, до 24 ноября. Сейчас туда пропускают по прописке.

Напомним, что об освобождении Снигиревки стало известно 10 ноября. После чего уже 13 ноября в городе появилась мобильная связь.

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Николаевская областьВиталий Ким