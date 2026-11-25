Нагадаємо, 24 листопада 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Це був перший візит Мадяра до України на посаді глави угорського уряду та перший приїзд угорського прем'єра до країни з 2015 року.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Угорщина мають багато сфер, у яких можуть працювати разом і посилювати одна одну.

Крім того, Мадяр запросив Зеленського до Угорщини, на що президент відповів, що цей візит залежить від угорської сторони.