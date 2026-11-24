Президент Володимир Зеленський заявив, що його візит в Угорщину залежить від угорської сторони. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр у відповідь запросив його до Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського і Мадяра.

"Чи буду я в Будапешті? Мені здається, що це залежить від угорської сторони. Якщо Угорщина запрошує, то, напевно, тоді Україна буде розглядати таку можливість", - сказав глава держави.

Президент додав, що обговорив з угорським прем'єром "і Карпатську ініціативу, і багато різних ініціатив". Зеленський додав, що між двома країнами має бути більше ініціатив, "особливо вісімка, вона хороша для бізнесу передусім".

"В принципі прем'єр (Мадяр, - ред.) правильно абсолютно все сказав, там економіка, там логістика, там безпека, туризм, культура. Я думаю, що це дуже класно, якщо наші країни і бізнеси, і різні інституції будуть разом в різних проектах", - додав він.

Зеленський додав, що на місці Мадяра запросив би його в Будапешт, "тому що треба ж все-таки відіграватися".

Йдеться про те, як Зеленський і Мадяр грали з дітьми у волейбол, коли прийшли в угорський ліцей імені Лайоша Кошута у Береговому.

"Із повагою запрошуємо президента, якщо час його дозволяє, відвідати Будапешт", - відповів прем'єр-міністр Угорщини.