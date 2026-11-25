Напомним, 24 ноября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Это был первый визит Мадяра в Украину в должности главы венгерского правительства и первый приезд венгерского премьера в страну с 2015 года.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что у Украины и Венгрии много сфер, в которых могут работать вместе и усиливать друг друга.

Кроме того, Мадьяр пригласил Зеленского в Венгрию, на что президент ответил, что этот визит зависит от венгерской стороны.