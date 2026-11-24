Україна та Угорщина мають багато сфер, у яких можуть працювати разом і посилювати одна одну. Плідне співробітництво, зокрема, стосується енергетики і торгівлі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

"Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати", - зауважив президент.

Окремо сторони говорили про гуманітарне розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції.

Також на зустрічі йшлося про спільні інфраструктурні проєкти:

"Енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка - все сьогодні встигли обговорити. Зокрема, постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями", - каже він.

Президент назвав сьогоднішню зустріч дуже предметною і розкрив перші деталі спілкування з очільником сусідньої держави.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся на Закарпатті з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Глава угорського уряду вперше з 2015 року відвідує Україну.

Крім того, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.

Також Угорщина висловила солідарність з Україною після російської атаки по Закарпаттю 17 листопада.