Результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром стануть помітними вже у січні-лютому. Зокрема, йдеться про фінансові результати домовленостей, робота над якими вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Угорщині Федора Шандора "Укрінформу".

"Скоро, уже у січні-лютому ви побачите фінансові результати (від зустрічі - ред.). Дайте трохи часу. Процес уже пішов", - заявив дипломат.

Він також закликав не очікувати миттєвих результатів, але запевнив, що процес уже розпочався. За словами посла, конкретні фінансові підсумки зустрічі можна буде побачити на початку наступного року.

"Я відповім одним реченням: зустрілися сильні люди, у сильних подіях і заснували нову сильну справу. І за спинами у них стоять інші сильні люди. Ну просто така енергія фантастична!" - сказав Шандор.

Нагадаємо, 24 листопада 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Це був перший візит Мадяра до України на посаді глави угорського уряду та перший приїзд угорського прем'єра до країни з 2015 року.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Угорщина мають багато сфер, у яких можуть працювати разом і посилювати одна одну.

Крім того, Мадяр запросив Зеленського до Угорщини, на що президент відповів, що цей візит залежить від угорської сторони.