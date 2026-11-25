Результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром станут заметны уже в январе-феврале. В частности, речь идет о финансовых результатах договоренностей, работа над которыми уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Венгрии Федора Шандора "Укринформу".

" Скоро, уже в январе-феврале вы увидите финансовые результаты (от встречи - ред.). Дайте немного времени. Процесс уже пошел " , - заявил дипломат.

Он также призвал не ожидать мгновенных результатов, но заверил, что процесс уже начался. По словам посла, конкретные финансовые итоги встречи можно увидеть в начале следующего года.

" Я отвечу одним предложением: встретились сильные люди, в сильных событиях и основали новое сильное дело. И за спинами у них стоят другие сильные люди. Ну просто такая энергия фантастическая! " - сказал Шандор.

Напомним, 24 ноября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Это был первый визит Мадяра в Украину в должности главы венгерского правительства и первый приезд венгерского премьера в страну с 2015 года.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что у Украины и Венгрии много сфер, в которых могут работать вместе и усиливать друг друга.

Кроме того, Мадьяр пригласил Зеленского в Венгрию, на что президент ответил, что этот визит зависит от венгерской стороны.