"Дайте нам трохи часу": Єврокомісія розкрила останні три кроки до кредиту Україні

Загалом є три документи, після завершення роботи над якими Україна має отримати кредит - меморандум про взаєморозуміння, кредитна угода та поправки до українського плану.

За його словами, найбільшого прогресу досягнуто щодо меморандуму про взаєморозуміння. Він спирається на три умови - наявність програми МВФ, проведення економічних реформ та дотримання певних політичних умов. Програма МВФ в України вже є.

"Ми ще не зовсім готові, але досягли значного прогресу. Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло з цього питання", - сказав Уйварі.