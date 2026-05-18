UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

"Дайте нам трохи часу": Єврокомісія розкрила останні три кроки до кредиту Україні

22:45 18.05.2026 Пн
2 хв
Переговори йдуть добре, але потрібно узгодити ще три документи
aimg Валерія Абабіна
Фото: речник Єврокомісії Балаж Уйварі (audiovisual.ec.europa.eu)

До надання Україні кредиту на 90 млрд євро залишилося завершити роботу над трьома документами. Загалом переговори про надання Україні кредиту від ЄС просуваються успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Балажа Уйварі на брифінгу у Брюсселі 18 травня.

Читайте також: ЄС може прив’язати частину допомоги Україні до нового податку на посилки, - Bloomberg

Загалом є три документи, після завершення роботи над якими Україна має отримати кредит - меморандум про взаєморозуміння, кредитна угода та поправки до українського плану.

За його словами, найбільшого прогресу досягнуто щодо меморандуму про взаєморозуміння. Він спирається на три умови - наявність програми МВФ, проведення економічних реформ та дотримання певних політичних умов. Програма МВФ в України вже є.

"Ми ще не зовсім готові, але досягли значного прогресу. Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло з цього питання", - сказав Уйварі.

Нагадаємо, 23 квітня Європейська рада схвалила надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розраховує здійснити перші виплати вже цього тижня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше анонсувала надходження перших 6 млрд євро до України вже у поточному кварталі. Процес запуску кредиту тривалий час блокувала Угорщина - тодішній прем'єр Віктор Орбан відмовлявся підтримати фінансування через суперечку щодо нафтопроводу "Дружба".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: