"Дайте нам немного времени": Еврокомиссия раскрыла последние три шага к кредиту Украине

До предоставления Украине кредита на 90 млрд евро осталось завершить работу над тремя документами. В целом переговоры о предоставлении Украине кредита от ЕС продвигаются успешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балажа Уйвари на брифинге в Брюсселе 18 мая.
Всего есть три документа, после завершения работы над которыми Украина должна получить кредит - меморандум о взаимопонимании, кредитное соглашение и поправки к украинскому плану.
По его словам, наибольший прогресс достигнут по меморандуму о взаимопонимании. Он опирается на три условия - наличие программы МВФ, проведение экономических реформ и соблюдение определенных политических условий. Программа МВФ у Украины уже есть.
"Мы еще не совсем готовы, но достигли значительного прогресса. Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет по этому вопросу", - сказал Уйвари.
Напомним, 23 апреля Европейский совет одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Его погашение планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны РФ.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС рассчитывает осуществить первые выплаты уже на этой неделе.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала поступление первых 6 млрд евро в Украину уже в текущем квартале. Процесс запуска кредита долгое время блокировала Венгрия - тогдашний премьер Виктор Орбан отказывался поддержать финансирование из-за спора по нефтепроводу "Дружба".