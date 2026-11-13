"Дай Боже, щоб війна закінчилася": Зеленський назвав можливе місце наступних мирних переговорів
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступні мирні переговори щодо завершення війни можуть відбутися в ОАЕ або Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента журналістам після зустрічі зі спецпредставниками Трампа в Ірландії.
За словами глави держави, остаточне місце проведення наступного раунду залежатиме від переговорних команд.
"Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії, ви знаєте, це залежить вже від команд. Тобто ми відкриті", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що його сигнал дуже простий - зробити швидше, якщо можливо, щоб повернути людей з полону, йти далі до припинення вогню і наступних кроків.
На запитання про позитивні сигнали президент сказав наступне:
"Буде наступна зустріч... Дай Боже, щоб війна завершилась... І ще багато різних речей, які я поки що не готовий комунікувати", - відповів глава держави.
Також Зеленський знову підтвердив, що за столом наступних мирних переговорів вже буде і Європа. За його словами, для України це важливо і було принципово, і "ми два роки над цим билися".
Що ще важливо знати
Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі стартували перші з лютого тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією.
Вже 12 листопада спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з диктатором РФ Володимиром Путіним.
За підсумками цих переговорів Кушнер повідомив, що Путін погодився включити Європу до переговорного процесу. Крім того, між Україною та Росією буде найбільший обмін полоненими за весь час війни.
Також Віткофф після переговорів з диктатором анонсував, що є домовленість щодо нового раунду тристоронніх переговорів.