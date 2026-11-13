"Дай Боже, щоб війна закінчилася": Зеленський назвав можливе місце наступних мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступні мирні переговори щодо завершення війни можуть відбутися в ОАЕ або Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента журналістам після зустрічі зі спецпредставниками Трампа в Ірландії.

За словами глави держави, остаточне місце проведення наступного раунду залежатиме від переговорних команд.

"Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії, ви знаєте, це залежить вже від команд. Тобто ми відкриті", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що його сигнал дуже простий - зробити швидше, якщо можливо, щоб повернути людей з полону, йти далі до припинення вогню і наступних кроків.

На запитання про позитивні сигнали президент сказав наступне:

"Буде наступна зустріч... Дай Боже, щоб війна завершилась... І ще багато різних речей, які я поки що не готовий комунікувати", - відповів глава держави.

Також Зеленський знову підтвердив, що за столом наступних мирних переговорів вже буде і Європа. За його словами, для України це важливо і було принципово, і "ми два роки над цим билися".