"Дай Бог, чтобы война закончилась": Зеленский назвал возможное место следующих переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что следующие мирные переговоры по завершению войны могут состояться в ОАЭ или Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента журналистам после встречи со спецпредставителями Трампа в Ирландии.
По словам главы государства, окончательное место проведения следующего раунда будет зависеть от переговорных команд.
"Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что его сигнал очень прост - сделать быстрее, если возможно, чтобы вернуть людей из плена, идти дальше к прекращению огня и последующим шагам.
На вопрос о положительных сигналах президент сказал следующее:
"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война завершилась... И еще много разных вещей, которые я пока не готов коммуницировать", - ответил глава государства.
Также Зеленский снова подтвердил, что за столом следующих мирных переговоров уже будет Европа. По его словам, для Украины это важно и было принципиально, и мы два года над этим бились.
Что еще важно знать
Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби стартовали первые с февраля трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией.
Уже 12 ноября спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с диктатором РФ Владимиром Путиным.
По итогам этих переговоров Кушнер сообщил, что Путин согласился включить Европу в переговорный процесс. Кроме того, между Украиной и Россией будет самый большой обмен пленными за все время войны.
Также Уиткофф после переговоров с диктатором анонсировал, что есть договоренность по новому раунду трехсторонних переговоров.