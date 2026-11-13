ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Дай Бог, чтобы война закончилась": Зеленский назвал возможное место следующих переговоров

01:33 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
"Дай Бог, чтобы война закончилась": Зеленский назвал возможное место следующих переговоров Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что следующие мирные переговоры по завершению войны могут состояться в ОАЭ или Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента журналистам после встречи со спецпредставителями Трампа в Ирландии.

По словам главы государства, окончательное место проведения следующего раунда будет зависеть от переговорных команд.

"Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что его сигнал очень прост - сделать быстрее, если возможно, чтобы вернуть людей из плена, идти дальше к прекращению огня и последующим шагам.

На вопрос о положительных сигналах президент сказал следующее:

"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война завершилась... И еще много разных вещей, которые я пока не готов коммуницировать", - ответил глава государства.

Также Зеленский снова подтвердил, что за столом следующих мирных переговоров уже будет Европа. По его словам, для Украины это важно и было принципиально, и мы два года над этим бились.

Что еще важно знать

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби стартовали первые с февраля трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией.

Уже 12 ноября спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По итогам этих переговоров Кушнер сообщил, что Путин согласился включить Европу в переговорный процесс. Кроме того, между Украиной и Россией будет самый большой обмен пленными за все время войны.

Также Уиткофф после переговоров с диктатором анонсировал, что есть договоренность по новому раунду трехсторонних переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Швейцария Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone