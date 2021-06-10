Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина

В пятницу, 4 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что первая нитка "Северного потока - 2" (СП-2) уже уложена. До этого Соединенные Штаты отказались от санкций против оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG (учредитель "Газпром"). Хотя большая часть ограничений против строителей этого проекта все еще в силе.

"Путин сказал, что трубоукладчик закончил свою работу, но нужно ещё "что-то сварить и подключить". По нашим данным, это несколько оптимистичный взгляд на вещи. Но все равно есть большой риск того, что "Северный поток - 2" будет достроен, полностью подключен, сертифицирован и заработает до конца года", – сказал источник издания в НАК "Нафтогаз Украина".

Президент США Джо Байден объяснил, что введение новых санкций против СП-2 было бы "непродуктивным" для отношений с Европой. Секретарь Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что на момент прихода новой администрации строительство газопровода уже было "свершившимся фактом". В то же время он уточнил, что исключение из санкционного списка может быть отозвано в любой момент, а с Германией ведутся переговоры, чтобы обезопасить Украину после запуска российской трубы.

В американском сенате утверждают, что вопрос санкций против "Северного потока - 2" еще на столе. И если физически трубопровод все же будет полностью достроен – есть возможность остановить его запуск на этапе получения лицензий и разрешений. Впрочем, даже введение СП-2 в эксплуатацию не приговор для украинской газотранспортной системы (ГТС), которая потенциально может остаться без транзита.

Один из главных выгодополучателей от запуска "Северного потока - 2" в Европе – Германия, обещает этого не допустить, как и США. На данный момент обсуждаются сразу несколько вариантов, как не дать в руки Путина новое "оружие", которым он сможет шантажировать Запад, а оставить СП-2 сугубо экономическим проектом. В эти переговоры на разных уровнях усиленно пытается включиться Украина: от представителей "Нафтогаза" до президента Владимира Зеленского.

Словили момент

Попытки вывести "Северный поток - 2" из-под санкций отнюдь не новы. Не секрет, что "Газпром" подкрепляет их щедрыми финансовыми вливаниями, а среди лоббистов этого проекта как в Европе, так и в США встречаются весьма знаковые фигуры. Точно так же не является тайной, что для Джо Байдена крайне важно укрепить отношения внутри НАТО, которые несколько "расшатались" за каденцию его предшественника. Германия в этом вопросе для Штатов ключевой партнер, а немецкий бизнес сильно вовлечен в СП-2 и давит на политикум.

Потому для снятия санкций с компании-оператора заинтересованным сторонам нужен был лишь подходящий момент. И свою роль в этой истории могли сыграть кадровые перестановки в "Нафтогазе" в конце апреля. Речь не о самой замене Андрея Коболева на Юрия Витренко, а о том, как именно происходил этот процесс. Для того чтобы провести эту операцию Кабинет министров отстранил наблюдательный совет "Нафтогаза".

Перестановки в "Нафтогазе" могли повлиять на решение по санкциям (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина в дипломатическом корпусе, эту ситуацию на Западе расценили как угрозу корпоративной реформе, в которую США и Евросоюз вложили немало сил и средств. Примечательно, что произошла она за неделю до визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

"Все то же самое можно было сделать после 14 июня, когда у набсовета истекал срок контрактов. 15 июня Кабмин меняет Коболева на Витренко и 16 июня назначает новый наблюдательный совет, чтобы не было скандала и корпоративное управление продолжало работать. Никаких претензий американцев, уже были бы наложены санкции на Nord Stream 2 AG", – уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

У этого инцидента есть еще одно неявное, но весьма болезненное для украинской власти последствие. Источник Axios рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед встречей Байдена и Путина. Но от этой идеи отказались якобы после внезапного решения сменить руководство "Нафтогаза". Один из западных дипломатов подтвердил РБК-Украина правдивость этой истории, уточнив что она также ослабила позиции противников "Северного потока - 2" среди американских политиков.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергнул связь между отказом Штатов от санкций против Nord Stream 2 AG и перестановками в "Нафтогазе". В комментарии РБК-Украина он заявил, что эти темы искусственно увязываются "некоторыми украинскими субъектами, которые пытаются показать, что их личный вес якобы сопоставим с весом решений США по СП-2".

"Еще раз подчеркну, что ни на одних переговорах в Киеве и в Вашингтоне тема санкций США по "Северному потоку - 2" и тема изменений в руководстве "Нафтогаза" не увязывались. Можно посмотреть, как в самой Америке сами американцы – политики, политические аналитики, журналисты – воспринимают ослабление позиций США. Они связывают это с определенными ожиданиями администрации Байдена от отношений с Германией и Россией", – добавил Подоляк.

В "Нафтогазе" изданию заявили, что санкции против "Северного потока - 2" начали "буксовать" еще с начала марта 2021 года, то есть задолго до каких-либо кадровых перемен в НАКе. Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина также отметил, что прямой связи между двумя этими событиями нет.

"Ставить во взаимозависимость эту ситуацию, на мой взгляд, недопустимо упрощает понимание внешнеполитической стратегии США, и в частности – нашего партнерства с США. Очень важный аспект: с нашими иностранными партнерами у нас нет разночтений относительно ожидаемых результатов деятельности НАК", – уточнил глава Кабмина.

Оружие для Путина

Украинская власть на всех возможных уровнях не устает повторять, что "Северный поток - 2" это оружие в геополитических играх Кремля. Целью этого проекта неизменно называют исключение Украины из цепочки поставок газа в Европу. Даже более того, звучат заявления, что необходимость стабильной работы украинской ГТС все эти годы сдерживала Путина от открытого военного вторжения.

"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", – сказал изданию директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина назвал российскую газовую трубу – "экономическим оружием Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и самих Соединенных Штатов.

"Мы безусловно продолжаем настаивать на остановке достройки Nord Stream 2, в частности на этапе сертификации. Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", – добавил глава правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Возможно ли вернуть санкции против оператора "Северного потока - 2" на самом деле? Вполне. По сути, США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, но с подачи администрации Байдена сделали "исключение, обусловленное национальными интересами" и приостановили санкции конкретно против Nord Stream 2 AG и ее сотрудников.

Сейчас в этой истории мяч на поле Конгресса, который своим решением может "откатить" ситуацию назад. Убеждать американцев на этой неделе отправился десант "Нафтогаза" во главе с новым главой Юрием Витренко. Вернуть санкции против оператора СП-2 в ближайшее время можно благодаря поправке в закон о бесконечных границах (EFA).

Этот документ изначально предполагал создание Технологического директората для финансирования и поддержки инноваций. Но в ходе рассмотрения он оброс поправками на более чем 1420 страниц и получил название Закон США об инновациях и конкуренции (USICA). Заявленная цель – противодействие влиянию Китая внутри Штатов и за границей с бюджетом в 200 млрд долларов на пять лет.

"Мы понимаем, что EFA – это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше – поэтому рассчитываем, что члены Конгресса как можно быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA", – отметил Билявский.

Что если эти попытки не увенчаются успехом? В Операторе ГТС Украины уверены, что в случае запуска "Северного потока - 2" перед страной встанут серьезные геополитические и экономические вызовы.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться "конкурента", – заявила РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано правило "качай или плати". То есть платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Невыполнение контракта обернется для "Газпрома" новыми судами. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил изданию, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Собеседник РБК-Украина в "Нафтогазе" озвучил сумму нового иска – 7,2 млрд долларов. Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору СП-2, но и конечным потребителям.

Правила и компенсации

Несмотря на это сохраняется вероятность, что после полноценного запуска "Северного потока - 2" россияне физически оставят Украину без транзита при первой подходящей возможности. Поводом может стать диверсия на украинской ГТС, этот вариант не исключил и глава МВД Арсен Аваков.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, сейчас Украина должна стать участником переговоров о будущем европейского газового рынка после запуска СП-2, чтобы попытаться переломить ход этой истории.

Один из вариантов – добиться от России имплементации Третьего энергопакета ЕС или в полной мере применить его на "Северный поток - 2". На практике это значит, что у СП-2 должен появиться новый оператор, независимый от "Газпрома". А самому российскому монополисту придется разрешить другим компаниям прокачивать газ через трубопровод или держать до 50% его мощностей пустыми.

"Других игроков хватает: "Новатэк", Shell, "Роснефть" и другие. Если мы добьемся отмены монополии "Газпрома" на экспорт газа в качестве компенсации Украине за запуск "Северного потока - 2", то я бы сказал, что это не поражение, а ничья. Но для этого нужно как можно скорее вернуться за стол переговоров", – объяснил Харченко.

"Северный поток - 2" можно ограничить согласно европейским правилам (фото: GettyImages)

Собеседники РБК-Украина в "Нафтогазе" отметили, что борьба с транзитной монополией "Газпрома" – на данном этапе одна из главных задач. Речь прежде всего о том, чтобы другие компании были допущены к прокачке через украинскую ГТС. Тогда ее мощности смогут использовать, к примеру, экспортеры газа из Центральной Азии. Также важно, чтобы европейские компании получили возможность покупать ресурс на границе России и Украины, самостоятельно бронируя украинскую трубу для его доставки.

Все эти варианты сейчас обсуждаются на переговорах в Штатах и Германии. Среди прочего идет речь о возможных компенсациях Украине после запуска СП-2. Их форма и параметры пока держатся в секрете. В Госдепартаменте США отметили изданию, что американские власти регулярно взаимодействуют с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока - 2".

"Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности. Это было одной из тем разговора президента Байдена с президентом Зеленским, наряду с подтверждением неизменной поддержки Украины Соединенными Штатами перед лицом продолжающейся российской агрессии", – говорится в комментарии Госдепартамента для РБК-Украина.

Там также приветствовали прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по этому вопросу, включая визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин на этой неделе. Глава украинского МИД продолжает настаивать, что СП-2 несет большие угрозы для безопасности Европы и Украины и призывает не допустить запуск газопровода даже в случае физического завершения строительства.

"Мы понимаем, что нынешний подход к проблеме "Северного потока - 2" в краткосрочной перспективе может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией. Но долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ. Цель "Северного потока - 2" как раз и заключается в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство. Эту проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Не исключено, что общими усилиями все же удастся и вовсе остановить этот проект на одном из этапов. Но даже если СП-2 будет запущен – Украина должна получить четкие гарантии для своей безопасности, как экономической, так и физической. Для этого Запад должен видеть в Украине надежного партнера, приверженного своим обязательствам, за интересы которого стоит бороться.