Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна

У п'ятницю, 4 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що перша нитка "Північного потоку - 2" (ПП-2) вже прокладена. До цього Сполучені Штати відмовилися від санкцій проти оператора газопроводу – компанії Nord Stream 2 AG (засновник "Газпром"). Хоча значна частина обмежень проти будівельників цього проекту все ще в силі.

"Путін сказав, що трубоукладач закінчив свою роботу, але потрібно ще "щось зварити і підключити". За нашими даними, це дещо оптимістичний погляд на речі. Але все одно є великий ризик того, що "Північний потік - 2" буде добудований, повністю підключений, сертифікований і запрацює до кінця року", – сказало джерело видання в НАК "Нафтогаз Україна".

Президент США Джо Байден пояснив, що введення нових санкцій проти ПП-2 було б "непродуктивним" для відносин з Європою. Секретар Держдепартаменту Ентоні Блінкен зазначив, що на момент приходу нової адміністрації будівництво газопроводу вже було "доконаним фактом". У той же час він уточнив, що виключення з санкційного списку може бути відкликано у будь-який момент, а з Німеччиною ведуться переговори, щоб убезпечити Україну після запуску російської труби.

В американському Сенаті стверджують, що питання санкцій проти "Північного потоку-2" ще на столі. І якщо фізично трубопровід все ж буде повністю добудований – є можливість зупинити його запуск на етапі отримання ліцензій і дозволів. Втім, навіть введення ПП-2 в експлуатацію не вирок для української газотранспортної системи (ГТС), яка потенційно може залишитися без транзиту.

Один з головних вигодоодержувачів від запуску "Північного потоку-2" в Європі – Німеччина, обіцяє цього не допустити, як і США. На даний момент обговорюються відразу кілька варіантів, як не дати в руки Путіна нову "зброю", якою він зможе шантажувати Захід, а залишити ПП-2 суто економічним проектом. У ці переговори на різних рівнях посилено намагається включитися Україна: від представників "Нафтогазу" до президента Володимира Зеленського.

Зловили момент

Спроби вивести "Північний потік - 2" з-під санкцій аж ніяк не нові. Не секрет, що "Газпром" підкріплює їх щедрими фінансовими вливаннями, а серед лобістів цього проекту як в Європі, так і в США зустрічаються досить знакові фігури. Точно так само не є таємницею, що для Джо Байдена вкрай важливо зміцнити відносини всередині НАТО, які дещо "розхиталися" за каденцію його попередника. Німеччина в цьому питанні для Штатів ключовий партнер, а німецький бізнес сильно залучений в ПП-2 і тисне на політикум.

Тому для зняття санкцій з компанії-оператора зацікавленим сторонам потрібен був лише відповідний момент. І свою роль в цій історії могли зіграти кадрові перестановки в "Нафтогазі" в кінці квітня. Мова не про саму заміну Андрія Коболєва на Юрія Вітренка, а про те, як саме відбувався цей процес. Для того щоб провести цю операцію Кабінет міністрів відсторонив наглядову раду "Нафтогазу".

Перестановки в "Нафтогазі" могли вплинути на рішення щодо санкцій (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

За даними джерел РБК-Україна в дипломатичному корпусі, цю ситуацію на Заході розцінили як загрозу корпоративній реформі, в яку США і Євросоюз вклали чимало сил і грошей. Примітно, що сталася вона за тиждень до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва.

"Все те ж саме можна було зробити після 14 червня, коли у наглядової ради закінчувався термін контрактів. 15 червня Кабмін змінює Коболєва на Вітренко і 16 червня призначає нову наглядову раду, щоб не було скандалу і корпоративне управління продовжувало працювати. Ніяких претензій американців, вже були б накладені санкції на Nord Stream 2 AG", – упевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У цього інциденту є ще один неявний, але вельми неприємний для української влади наслідок. Джерело Axios розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед зустріччю Байдена і Путіна. Але від цієї ідеї відмовилися нібито після раптового рішення змінити керівництво "Нафтогазу". Один із західних дипломатів підтвердив РБК-Україна правдивість цієї історії, уточнивши що вона також послабила позиції противників "Північного потоку - 2" серед американських політиків.

У той же час радник глави офісу президента Михайло Подоляк спростував зв'язок між відмовою Штатів від санкцій проти Nord Stream 2 AG і перестановками в "Нафтогазі". У коментарі РБК-Україна він заявив, що ці теми штучно ув'язуються "деякими українськими суб'єктами, які намагаються показати, що їх особиста вага нібито порівняна з вагою рішень США по ПП-2".

"Ще раз підкреслю, що ні на одних переговорах в Києві і у Вашингтоні тема санкцій США по "Північному потоку - 2" і тема змін в керівництві "Нафтогазу" не ув'язувалися. Можна подивитися, як в самій Америці самі американці – політики, політичні аналітики, журналісти – сприймають ослаблення позицій США. Вони пов'язують це з певними очікуваннями адміністрації Байдена від відносин з Німеччиною і Росією", – додав Подоляк.

У "Нафтогазі" виданню заявили, що санкції проти "Північного потоку - 2" почали "буксувати" ще з початку березня 2021 року, тобто задовго до будь-яких кадрових змін в НАКу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі РБК-Україна також зазначив, що прямого зв'язку між двома цими подіями немає.

"Ставити у взаємозалежність цю ситуацію, на мій погляд, неприпустимо спрощує розуміння зовнішньополітичної стратегії США, і зокрема – нашого партнерства з США. Дуже важливий аспект: з нашими іноземними партнерами у нас немає різночитань щодо очікуваних результатів діяльності НАК", – уточнив глава Кабміну.

Зброя для Путіна

Українська влада на всіх можливих рівнях не втомлюється повторювати, що "Північний потік - 2" це зброя в геополітичних іграх Кремля. Метою цього проекту незмінно називають виключення України з ланцюжка поставок газу в Європу. Навіть більше того, звучать заяви, що необхідність стабільної роботи української ГТС всі ці роки стримувала Путіна від відкритого військового вторгнення.

"Повномасштабне продовження транзиту газу через Україну робить Росію залежною від нашої країни – ця залежність є стримуючим фактором в ескалації російської агресії проти України. Ніщо не допоможе в захисті України від російської агресії краще, ніж зупинка Nord Stream 2. Україна зараз, як ніколи, потребує підтримки", – сказав виданню директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі РБК-Україна назвав російську газову трубу – "економічною зброєю Кремля", яка буде використовуватися проти України, Європи і самих Сполучених Штатів.

"Ми безумовно продовжуємо наполягати на зупинці добудови Nord Stream 2, зокрема на етапі сертифікації. По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", – додав глава уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Чи можливо повернути санкції проти оператора "Північного потоку - 2" насправді? Цілком. По суті, США зберегли весь пакет обмежень, накладених на це проект, але з подачі адміністрації Байдена зробили "виняток, обумовлений національними інтересами" і призупинили санкції конкретно проти Nord Stream 2 AG і її співробітників.

Зараз у цій історії м'яч на полі Конгресу, який своїм рішенням може "відкотити" ситуацію назад. Переконувати американців цього тижня відправився десант "Нафтогазу" на чолі з новим главою Юрієм Вітренко. Повернути санкції проти оператора ПП-2 найближчим часом можна завдяки поправці до Закону про нескінченні кордони (EFA).

Цей документ спершу передбачав створення Технологічного директорату для фінансування і підтримки інновацій. Але під час розгляду він обріс поправками на більш ніж 1420 сторінок і отримав назву Закон США про інновації та конкуренцію (USICA). Заявлена мета – протидія впливу Китаю всередині Штатів та за кордоном із бюджетом в 200 млрд доларів на п'ять років.

"Ми розуміємо, що EFA – це законопроект, пов'язаний з Китаєм, проте часу на зупинку Nord Stream 2 все менше – тому розраховуємо, що члени Конгресу якнайшвидше усунуть будь-які незначні процедурні проблеми в розгляді поправки до EFA", – зазначив Білявський.

Що якщо ці спроби не матимуть успіху? В операторі ГТС України впевнені, що в разі запуску "Північного потоку - 2" перед країною постануть серйозні геополітичні та економічні виклики.

"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту складуть не менше 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку - 2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", – заявила РБК-Україна директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Бєлькова.

На даний момент "Газпром" поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. У договорі прописано правило "качай або плати". Тобто платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Невиконання контракту обернеться для "Газпрому" новими судами. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив виданню, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

Співрозмовник РБК-Україна в "Нафтогазі" озвучив суму нового позову – 7,2 млрд доларів. Крім того компанія зможе повернутися до відкликаних раніше претензій до росіяна на 12,2 млрд доларів. До того ж поставки газу в обхід України будуть загрожувати санкціями вже не тільки оператору ПП-2, а й кінцевим споживачам.

Правила та компенсації

Незважаючи на це зберігається ймовірність, що після повноцінного запуску "Північного потоку - 2" росіяни фізично залишать Україну без транзиту при першій ліпшій нагоді. Приводом може стати диверсія на українській ГТС, цей варіант не виключив і глава МВС Арсен Аваков. На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, зараз Україна повинна стати учасником переговорів про майбутнє європейського газового ринку після запуску ПП-2, щоб спробувати переломити хід цієї історії.

Один з варіантів – домогтися від Росії імплементації Третього енергопакету ЄС або повною мірою застосувати його на "Північний потік - 2". На практиці це означає, що у ПП-2 повинен з'явитися новий оператор, незалежний від "Газпрому". А самому російському монополісту доведеться дозволити іншим компаніям прокачувати газ через трубопровід або тримати до 50% його потужностей порожніми.

"Інших гравців вистачає: "Новатек", Shell, "Роснефть" та інші. Якщо ми доб'ємося скасування монополії "Газпрому" на експорт газу в якості компенсації Україні за запуск "Північного потоку - 2", то я би сказав, що це не поразка, а нічия. Але для цього потрібно якомога швидше повернутися за стіл переговорів", – пояснив Харченко.

"Північний потік - 2" можна обмежити згідно з європейськими правилами (фото: GettyImages)

Співрозмовники РБК-Україна в "Нафтогазі" відзначили, що боротьба з транзитною монополією "Газпрому" – на даному етапі одне з головних завдань. Мова насамперед про те, щоб інші компанії були допущені до прокачування через українську ГТС. Тоді її потужності зможуть використовувати, наприклад, експортери газу з Центральної Азії. Також важливо, щоб європейські компанії отримали можливість купувати ресурс на кордоні Росії та України, самостійно бронюючи українську трубу для його доставки.

Всі ці варіанти зараз обговорюються на переговорах в Штатах і Німеччині. Серед іншого йдеться про можливі компенсації Україні після запуску ПП-2. Їх форма і параметри поки тримаються в секреті. У Держдепартаменті США відзначили виданню, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку - 2".

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік - 2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки. Це було однією з тем розмови президента Байдена з президентом Зеленським, поряд з підтвердженням незмінної підтримки України Сполученими Штатами перед обличчям триваючої російської агресії", – говориться в коментарі Держдепу для РБК-Україна.

Там також привітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна на цьому тижні. Глава українського МЗС продовжує наполягати, що ПП-2 несе великі загрози для безпеки Європи та України і закликає не допустити запуск газопроводу навіть у разі фізичного завершення будівництва.

"Ми розуміємо, що нинішній підхід до проблеми "Північного потоку - 2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Але довгостроково цей проект здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ. Мета "Північного потоку - 2" якраз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність. Цю проблему неможливо вирішити, просто закривши на неї очі", – заявив він у коментарі РБК-Україна.

Не виключено, що спільними зусиллями все ж вдасться і зовсім зупинити цей проект на одному з етапів. Але навіть якщо ПП-2 буде запущений – Україна повинна отримати чіткі гарантії для своєї безпеки, як економічної, так і фізичної. Для цього Захід повинен бачити в Україні надійного партнера, прихильного своїм зобов'язанням, за інтереси якого варто боротися.