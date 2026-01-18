ua en ru
Політика

Вісім країн НАТО засудили погрози Трампа: підриває трансатлантичні відносини

НАТО, Євросоюз, Неділя 18 січня 2026 19:10
Вісім країн НАТО засудили погрози Трампа: підриває трансатлантичні відносини Ілюстративне фото: дії Трампа засудили вісім союзників по НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вісім країн НАТО випустили спільну заяву щодо погроз президента США Дональда Трампа тарифами. Вони вважають, що дії Трампа підривають трансатлантичні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву країн, опубліковану на сайті уряду Німеччини.

Заяву підписали представники Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Країни заявили, що прагнуть зміцнити безпеку в Арктиці, тому проводять навчання Arctic Endurance спільно з союзниками.

Навчання не становлять загрози для інших країн. При цьому висловлюється солідарність учасників навчань "з Королівством Данія та народом Гренландії".

"Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу на основі принципів суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо", - сказано в заяві.

При цьому підписанти підкреслюють, що заяви та погрози президента США Дональда Трампа щодо введення мит підривають трансатлантичні відносини. Також вони створюють ризик небезпечної для всіх "спіралі погіршення ситуації"

"Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Трампа засудили й сенатори США. В Сенаті двопартійна група виступила із засудженням на адресу президента через його погрози ввести мита проти низки країн НАТО через питання Гренландії. Сенатори заявили, що із союзниками так чинити не варто.

Трамп 17 січня заявив, що планує запровадити мита на товари європейських союзників - тільки тих, які підтримують Данію. Тарифи будуть діяти до моменту, поки США не зможуть забрати собі Гренландію.

Так, з 1 лютого 2026 року набудуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії (до того ж на ці країни вже поширюються мита, які було введено ще раніше). Якщо США не отримають Гренландію до 1 червня 2026 року, то мита збільшаться до 25%.

Після цього анонсу низка європейських лідерів виступили із відповідними заявами, в яких було сказано, що вони готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа. Серед іншого, в Євросоюзі планують зупинити реалізацію торгової угоди між блоком та Сполученими Штатами. На тлі погроз Трампа Брюссель більше не бачить перспектив цієї угоди.

