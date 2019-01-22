В Давосе сегодня стартует экономический форум

Форум в Давосе будет проходить 22-25 января
В Давосе (Швейцария) сегодня, 22 января, стартует Всемирный экономический форум. Темой этого года станет "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт форума.
Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума, в теме отражены две основные тенденции - проблемы глобального сотрудничества и изменения в результате высокотехнологичной цифровой революции.
Профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума, отметил, что эта четвертая волна глобализации должна быть ориентированной на человека, всеобъемлющей и устойчивой.
"Мы вступаем в период глубокой глобальной нестабильности, вызванной технологическим срывом Четвертой промышленной революции и перестройкой геоэкономики и геополитических сил", - считает он.
Отметим, в этом году форум в Давосе будет проходить 22-25 января.
Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ситуации с Brexit.
Также поездку на форум в Давосе отметил президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на форуме в Давосе обсудит ситуацию в Европе и Африке.
Участие в форуме в Давосе также примут министры транспорта, обороны, экономики и здравоохранения Германии.