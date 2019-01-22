В Давосе сегодня стартует экономический форум

Иллюстративное фото (wbur.org)

Форум в Давосе будет проходить 22-25 января

В Давосе (Швейцария) сегодня, 22 января, стартует Всемирный экономический форум. Темой этого года станет "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт форума.

Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума, в теме отражены две основные тенденции - проблемы глобального сотрудничества и изменения в результате высокотехнологичной цифровой революции.

Профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума, отметил, что эта четвертая волна глобализации должна быть ориентированной на человека, всеобъемлющей и устойчивой.

"Мы вступаем в период глубокой глобальной нестабильности, вызванной технологическим срывом Четвертой промышленной революции и перестройкой геоэкономики и геополитических сил", - считает он.

Отметим, в этом году форум в Давосе будет проходить 22-25 января.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ситуации с Brexit.

Также поездку на форум в Давосе отметил президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на форуме в Давосе обсудит ситуацию в Европе и Африке.

Участие в форуме в Давосе также примут министры транспорта, обороны, экономики и здравоохранения Германии.