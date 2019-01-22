ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Давосі сьогодні стартує економічний форум

Новини » Економіка    22.01.2019 - 08:22
У Давосі сьогодні стартує економічний форум
Ілюстративне фото (wbur.org)

Форум в Давосі буде проходити 22-25 січня

В Давосі (Швейцарія) сьогодні, 22 січня, стартує Всесвітній економічний форум. Темою цього року стане "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт форуму.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Світового економічного форуму, у темі відображені дві основні тенденції - проблеми глобального співробітництва і зміни в результаті високотехнологічної цифрової революції.

Професор Клаус Шваб, засновник і виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму, зазначив, що ця четверта хвиля глобалізації повинна бути орієнтованою на людини, всеосяжної і стійкою.

"Ми вступаємо в період глибокої глобальної нестабільності, викликаної технологічним зривом Четвертої промислової революції і перебудовою геоекономіки і геополітичних сил", - вважає він.

Зазначимо, цього року форум у Давосі буде проходити 22-25 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відмовилася від поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі з-за ситуації з Brexit.

Також поїздку на форум у Давосі зазначив президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що на форумі в Давосі обговорить ситуацію в Європі та Африці.

Участь у форумі в Давосі також візьмуть міністри транспорту, оборони, економіки й охорони здоров'я Німеччини.

 

Меркель на форумі в Давосі обговорить ситуацію в Європі і Африці Білий дім скасував поїздку делегації на економічний форум у Давос
Новини України экономикаДавосФорум
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся