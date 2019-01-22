У Давосі сьогодні стартує економічний форум

Ілюстративне фото (wbur.org)

Форум в Давосі буде проходити 22-25 січня

В Давосі (Швейцарія) сьогодні, 22 січня, стартує Всесвітній економічний форум. Темою цього року стане "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт форуму.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Світового економічного форуму, у темі відображені дві основні тенденції - проблеми глобального співробітництва і зміни в результаті високотехнологічної цифрової революції.

Професор Клаус Шваб, засновник і виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму, зазначив, що ця четверта хвиля глобалізації повинна бути орієнтованою на людини, всеосяжної і стійкою.

"Ми вступаємо в період глибокої глобальної нестабільності, викликаної технологічним зривом Четвертої промислової революції і перебудовою геоекономіки і геополітичних сил", - вважає він.

Зазначимо, цього року форум у Давосі буде проходити 22-25 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відмовилася від поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі з-за ситуації з Brexit.

Також поїздку на форум у Давосі зазначив президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що на форумі в Давосі обговорить ситуацію в Європі та Африці.

Участь у форумі в Давосі також візьмуть міністри транспорту, оборони, економіки й охорони здоров'я Німеччини.