Атакованные танкеры возле Турции давно были в фокусе Украины: что о них известно

Три атакованных возле Турции танкера годами действовали в интересах России - и Украина знала об этом задолго до инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.

"Из сообщений в прессе стало известно об инцидентах с несколькими танкерами в Черном море. Эти суда давно находятся в фокусе нашего внимания из-за системного нарушения санкционного режима", - отметил Власюк.

По его словам, речь идет о типичных представителях российского теневого флота.

Танкер ALTURA

Находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании и Швейцарии. С начала полномасштабного вторжения РФ судно осуществило более 20 заходов в порты РФ, регулярно транспортируя миллионы баррелей российской нефти (в частности компании "Роснефть") в обход ограничений G7 и price cap.

В период с января 2024 года по июль 2025 года перевезло около 6 млн баррелей российской нефти.

"Кроме того, по имеющейся информации, это судно связано с иранской танкерной сетью, контролируемой окружением высшего руководства Ирана", - подчеркнул Власюк.

Судно VELORA

Судно под флагом Сьерра-Леоне, которое имеет общего с ALTURA коммерческого менеджера, находится под аналогичным пакетом санкций (Украина, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада) за участие в теневом флоте.

Танкер JAMES II

Судно пока вообще не имеет подтвержденного флага (до мая использовало флаг Палау), и находится под санкциями Украины, Великобритании и Австралии.

Оно вовлечено в экспорте российской нефти с июня 2024 года, неоднократно использовало практику отключения радаров вблизи Керченского пролива в Азовском море, а также осуществляло прямую перевалку нефти в море на другие подсанкционные танкеры.

"Такие практики - исключение трекеров, перевалка с борта на борт и использование непрозрачных структур собственности - являются прямым подтверждением того, что эти суда используются исключительно для обхода международных санкций против российской нефти", - подчеркнул советник президента.

По словам Власюка, Украина продолжает мониторить и собирать доказательства для усиления давления на менеджмент и владельцев таких танкеров.