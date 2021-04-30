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Давка на религиозном празднике в Израиле: уже известно о 45 погибших

Автор: РБК-Украина

Число погибших в Израиле в результате давки на религиозном праздновании Лаг ба-Омер возросло. Уже известно о 45 погибших.

Об этом сообщает Times of Israel.

Служба спасения страны подтвердила, что число погибших в Мероне возросло. Ранее было известно о 44 жертвах и более 150 пострадавших.

Давка произошла, когда десятки тысяч людей собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.

Чтобы эвакуировать людей, привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур после трагедии на Мероне.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном собрании в Израиле.

О том, что известно на данный момент о давке в Израиле, читайте в материале РБК-Украина.

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