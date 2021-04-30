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Давка на религиозном празднике в Израиле: что известно на данный момент

Новина українською → Мерон, Пятница 30 апреля 2021 10:36
Давка на религиозном празднике в Израиле: что известно на данный момент Фото: давка произошла во время празднования Лаг ба-Омер (twitter.com/3bid95)
Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле во время религиозного празднования Лаг ба-Омер произошла давка .В результате которой погибли не менее 44 человек, около 150 получили травмы.

Подробности и причины трагедии сообщает Times Of Israel.

Трагедия произошла на горе Мерон, что на севере Израиля, в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга, и возникла давка. По словам представителей полиции, причиной трагедии стала скользкая дорожка с металлическим полом, где скопилось много людей.

Медики отмечают, что причиной смерти стало слишком большое скопление людей. По информации СМИ, количество присутствующих на горе во время празднования было от 50 до 100 тысяч человек. При этом в полиции до этого отмечали, что гора Мерон может вместить от 200 до 300 тысяч человек.

После инцидента полиция полностью закрыла мероприятия, были установлены блокпосты. Всю ночь проводилась эвакуация пострадавших в результате давки.

Напомним, изначально сообщалось, что в результате давки погибли 40 человек, среди которых немало детей.

Также РБК-Украина писало, что в конце марта в Танзании в результате давки во время прощания с умершим президентом погибли не менее 45 человек.

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