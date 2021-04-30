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Давка на релігійному святі в Ізраїлі: вже відомо про 45 загиблих

Автор: РБК-Україна

Число загиблих в Ізраїлі в результаті тисняви на релігійному святкуванні Лаг ба-Омер зросла. Уже відомо про 45 загиблих.

Про це повідомляє Times of Israel.

Служба порятунку країни підтвердила, що число загиблих в Мероні зросло. Раніше було відомо про 44 жертви і більше 150 постраждалих.

Тиснява сталася, коли десятки тисяч людей зібралися у Галілейській гробниці мудреця 2-го століття рабина Шимона Бар Йохая.

Щоб евакуювати людей, залучали вертольоти, які переправляли поранених в лікарні на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив в Ізраїлі в неділю національний траур після трагедії на Мероне.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей на релігійному зібранні в Ізраїлі.

Про те, що відомо на даний момент про тиснявув Ізраїлі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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