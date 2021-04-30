Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур после трагедии на Мероне . Он попросил израильтян не распространять слухи о личностях погибших.

Об этом сообщает Times of Israel .

Он поблагодарил спасателей, чья быстрая работа предотвратила "гораздо более крупную катастрофу".

"Катастрофа на Мероне - одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", - заявил Нетаньяху.

Отметим, давка, в которой погибли более 40 человек, произошла, когда десятки тысяч людей собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.

Для эвакуации людей привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля.