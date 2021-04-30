Давка на фестивале Лаг ба-Омер: МИД Украины выразил соболезнования Израилю
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном собрании в Израиле. Во время религиозного праздника обрушилась часть трибун и погибли 44 человека.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, "Украина рядом с Израилем в это мрачное время".
"Ужасные новости с горы Мерон, Израиль. Глубоко опечален гибелью людей по причине трагической давки на религиозном собрании. Я всем сердцем переживаю за семьи погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Кулеба.
Давка произошла, когда десятки тысяч евреев собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.
Для эвакуации людей привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля. Израильские военные заявили, что спасать людей взялись поисково-спасательные войска и медицинские бригады.