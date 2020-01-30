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Дату релиза "государства в смартфоне" перенесли

Новости » Политика     30.01.2020 - 08:59
Дату релиза "государства в смартфоне" перенесли
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Презентация "государства в смартфоне" должна была состоятся сегодня

Релиз мобильного приложения "Дія", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли на неделю. Об этом сообщает пресс-служба приложения в Facebook.

Отметим, что презентация должна была состояться сегодня.

"Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре доступ к приложению "Дія" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме.

Добавим, что осенью 2019 года Дубилет анонсировал, что правительство планирует до конца года перевести документооборот между Верховной радой и Кабинетом министров в электронную форму.

Также уже Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check".

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