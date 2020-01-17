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Стала известна дата релиза "государства в смартфоне"

Новости » Телеком & IT     17.01.2020 - 17:24
Стала известна дата релиза "государства в смартфоне"
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Приложение "Дія" будет доступно с 30 января

Релиз мобильного приложения "Дія", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта в Instagram.

В частности, на странице проекта "Дія" опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.

Напомним, в декабре доступ к приложению "Дія" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.

Кроме того, в конце 2019 года Кабинет министров принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Документы будут также доступны в приложении "Дія".

Проект "государства в смартфоне" курирует Министерство цифровой трансформации Украины, инициатива финансируется иностранными фондами. Чтобы воспользоваться услугами нужна электронная подпись. Некоторые государственные центры сертификации выдают подпись бесплатно (например, ПриватБанк).

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