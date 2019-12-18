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Доступ к приложению "Дія" открыт для 5 тыс. украинцев

Новости » Общество     18.12.2019 - 17:52
Доступ к приложению "Дія" открыт для 5 тыс. украинцев
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Доступ открыт в тестовом режиме

Правительство продолжает тестировать мобильное приложение "Дія", благодаря которому, как предполагается, украинцы будут пользоваться документами в электронном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, сейчас тестовый доступ к приложению открыт уже для более 5 тыс. граждан.

"Сегодня мы с Михаилом Федоровым презентуем вам визуальную составляющую. Напомню, что команда прорабатывает каждый отзыв тестировщиков", - написал Гончарук.

Дизайн мобильного приложения Действие

Тестовый доступ к приложению Действие открыто уже более 5 тысяч граждан. И сегодня мы с Mykhailo Fedorov презентуем вам визуальную составляющую. Напомню, что команда прорабатывает каждый отзыв тестировщиков. Поэтому, делитесь впечатлениями!

Опубликовано Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины Среда, 18 декабря 2019 г.

Напомним, в Украине 16 декабря началось тестирование мобильного приложения "Дія" c водительскими правами в смартфоне. В первый день зарегистрировались более 58 тыс. людей.

Предполагалось, что каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием является соблюдение всех условий - наличие водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.

Кроме того, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение о введение электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Электронный студенческий станет следующим сервисом в мобильном приложении "Дія" после электронного удостоверения водителя.

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