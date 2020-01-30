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Дату релізу "держави в смартфоні" перенесли

Новини » Політика     30.01.2020 - 08:59
Дату релізу "держави в смартфоні" перенесли
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Презентація "держави в смартфоні" повинна була відбудуться сьогодні

Реліз мобільної програми "Дія", за допомогою якої ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, перенесли на тиждень. Про це повідомляє прес-служба програми в Facebook.

Зазначимо, що презентація повинна була відбутись сьогодні.

"Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться через тиждень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в грудні доступ до додатка "Дія" відкрили для 5 тис. українців. На стадії бета-тестування додаток давав можливість зберігати водійські права і техпаспорт на автомобіль в електронному форматі. При цьому поліцейські зобов'язані приймати електронні документи так само, як і фізичні.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій в паперовій формі.

Додамо, що восени 2019 року Дубілет анонсував, що уряд планує до кінця року перевести документообіг між Верховною радою і Кабінетом міністрів в електронну форму.

Також вже Кабінет міністрів України прийняв рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check".

Стала відома дата релізу "держави в смартфоні" В Україні запустили додаток "Дія" з правами в смартфоні
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