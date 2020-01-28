ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме

Новости » Политика     28.01.2020 - 17:52
Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме
Фото: заседание правительства (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также правительство отменило передачу пакета бумажных документов в налоговую

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кроме того, Кабмин отменил процедуру передачи пакета бумажных документов в налоговую.

Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме

"Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру. Считаю, что этот кейс может стать классикой о том, насколько нелепыми могут быть процессы в наших государственных органах", - написал Дубилет.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции рассказали о семи лайфхаках для легкого заполнения электронной декларации. Отмечалось, что в адрес ведомства с начала 2020 года поступило более 6 тысяч запросов по работе с Реестром деклараций.

Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года Дубилет анонсировал, что правительство планирует до конца года перевести документооборот между Верховной радой и Кабинетом министров в электронную форму.

Добавим также, Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check". Так, экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2021 года. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в электронном формате, одновременно сохранится и возможность использования бумажных квитанций.

В Кабмине рассказали об экономии от внедрения электронных больничных В Раде появился законопроект Кабмина о компенсации за долги по зарплатам
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДекларации о доходахДмитрий Дубилет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь