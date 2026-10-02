ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дата-центр dline.ua в Киеве разрушен после обстрелов РФ

12:17 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дата-центр dline.ua в Киеве разрушен после обстрелов РФ Фото: что известно об ударе по дата-центру (dline.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российский удар разрушил в Киеве дата-центр dline.ua по улице Предславинской. Это уже третий объект, который остановил работу за несколько последних дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании-владелицы Громадському радио.

В сообщении компании отмечено, что по состоянию на 1 октября дата-центр на Предславинской, 28 разрушен в результате удара РФ. Там добавили, что все сервисы и данные клиентов были перенесены на резервные площадки.

Это уже третий дата-центр, который за несколько последних дней заявил об остановке работы из-за российских атак. Ранее оккупанты несколько раз атаковали дата-центр Cosmonova. После этих ударов он прекратил работу.

1 октября об остановке работы объявил и дата-центр "Парковый".

Напомним, 1 октября российский удар уничтожил в Киеве дата-центр "Парковый".

В компании заявили, что восстановить сервисы на этой локации невозможно, а данные клиентов развернули на резервных площадках в ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, еще 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приняли дополнительные решения по защите дата-центров и других объектов, важных для связи.

Он подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Датацентр Атака дронов
Новости
Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT
Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать