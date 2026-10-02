Дата-центр dline.ua в Киеве разрушен после обстрелов РФ

Российский удар разрушил в Киеве дата-центр dline.ua по улице Предславинской. Это уже третий объект, который остановил работу за несколько последних дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании-владелицы Громадському радио.

В сообщении компании отмечено, что по состоянию на 1 октября дата-центр на Предславинской, 28 разрушен в результате удара РФ. Там добавили, что все сервисы и данные клиентов были перенесены на резервные площадки.

Это уже третий дата-центр, который за несколько последних дней заявил об остановке работы из-за российских атак. Ранее оккупанты несколько раз атаковали дата-центр Cosmonova. После этих ударов он прекратил работу.

1 октября об остановке работы объявил и дата-центр "Парковый".

Напомним, 1 октября российский удар уничтожил в Киеве дата-центр "Парковый".

В компании заявили, что восстановить сервисы на этой локации невозможно, а данные клиентов развернули на резервных площадках в ЕС.