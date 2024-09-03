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Дата похолодання змістилась. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на 3 вересня, уточнивши дату похолодання в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

3 вересня в Україні місцями очікуються дощі із грозами. Також у кількох областях буде холодніше, ніж на решті території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"3 вересня трохи буде в Україні дощів - на південному сході та у Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей. Дощі можуть йти з грозами. Проте все ж більша частина території України належатиме сухій ясній сонячній погоді", - розповіла вона.

3 вересня в Україні очікуються дощі вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, за даними синоптика, найнижчою буде температура повітря на сході та  у Дніпропетровській та Полтавській областях, вдень +26....+29 градусів.

"На решті території України очікується впродовж дня +29...+32 градусів. У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 3 вересня буде сухо, +29, +30 градусів. Невелике зниження температури очікується 4 вересня.

Погода в Україні

Серпень 2024 відзначився в Україні кількома погодними рекордами, які були обумовлені другою хвилею спеки. Зокрема, це підтверджує той факт, що серпень 2024 увійшов до п'ятірки найтепліших в історії Києва.

Додамо, що серпнева спека "перекочувала" і на початок вересня. Як раніше прогнозували синоптики, температура на початку першого місяця осені в Україні може піднятися до рекордних +35...+36 градусів. Водночас у вересні 2024 року в Україні можливі заморозки.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала похолодання в Україні із 3 вересня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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