ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цьогорічний серпень увійшов до п’ятірки найтепліших в історії Києва

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 11:31
UA EN RU
Цьогорічний серпень увійшов до п’ятірки найтепліших в історії Києва Фото: Погода в Києві у серпні була на 2,7 градусів вище за кліматичну норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у серпні 2024 року в Києві дорівнювала 23,1 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце", - йдеться в повідомлені.

За даними кліматологів, за місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6 градусів).

Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4 градусів, а найтепліше - 20 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 35,5 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 43% кліматичної норми. Цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.

Літня спека 2024 року

Нагадаємо, липень 2024 року також увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів.

За прогнозом синоптиків, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. На початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків)
Обстріл Києва: триває ліквідація пожеж (фото наслідків)
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії