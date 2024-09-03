Дата похолодания сместилась. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

3 сентября в Украине местами ожидаются дожди с грозами. Также в нескольких областях будет холоднее, чем на остальной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"3 сентября будет немного в Украине дождей - на юго-востоке и в Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей. Дожди могут идти с грозами. Однако все же большая часть территории Украины будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде", - рассказала она.
3 сентября в Украине ожидаются дожди вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей (facebook.com/tala.didenko)
Кроме того, по данным синоптика, самой низкой будет температура воздуха на востоке и в Днепропетровской и Полтавской областях, днем +26...+29 градусов.
"На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...+32 градуса. В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила Диденко.
В Киеве 3 сентября будет сухо, +29, +30 градусов. Небольшое понижение температуры ожидается 4 сентября.
Август 2024 отметился в Украине несколькими погодными рекордами, которые были обусловлены второй волной жары. В частности, это подтверждает тот факт, что август 2024 вошел в пятерку самых теплых в истории Киева.
Добавим, что августовский зной "перекочевал" и на начало сентября. Как ранее прогнозировали синоптики, температура в начале первого месяца осени в Украине может подняться до рекордных +35...+36 градусов. В тоже время в сентябре 2024 в Украине возможны заморозки.
Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала похолодание в Украине с 3 сентября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.