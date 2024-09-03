Дата похолодания сместилась. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"3 сентября будет немного в Украине дождей - на юго-востоке и в Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей. Дожди могут идти с грозами. Однако все же большая часть территории Украины будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде", - рассказала она.

3 сентября в Украине ожидаются дожди вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по данным синоптика, самой низкой будет температура воздуха на востоке и в Днепропетровской и Полтавской областях, днем ​​+26...+29 градусов.

"На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...+32 градуса. В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 3 сентября будет сухо, +29, +30 градусов. Небольшое понижение температуры ожидается 4 сентября.