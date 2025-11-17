Даша Трегубова розкрила секрети краси: які ін'єкції вибирає і що думає про "пластику"

Відома українська актриса Даша Трегубова поділилася своїм ставленням до пластичної хірургії та розповіла про процедури, які допомагають зберегти їй молодість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню Tabloid.

Що Трегубова думає про "пластику"

За словами 45-річної акторки, вона не виключає можливості звернутися до пластичної хірургії, якщо відчує в цьому необхідність.

"Відмовлятися у 2025 році від досягнень пластичної хірургії - це як їздити на механіці, коли вже винайшли автомат. Кожен має право обирати те, що йому більше до вподоби", - зазначила акторка.

Даша Трегубова чесно висловилася про "пластику" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Які уколи краси робить Даша Трегубова

Щодо ін'єкційних процедур, Трегубова віддає перевагу плазмоліфтингу і трансдермі. Водночас зірка зізналася, що апаратні та інші процедури догляду робить рідко - приблизно раз на кілька років.

"З ін'єкційних процедур люблю плазма-ліфтинг і трансдерму. Доглядові та апаратні процедури у мене бувають вкрай рідко, раз на кілька років - з ними я не подружилася. Роблю масажі - вони не тільки запобігають застою лімфи, а й гарантують гарний настрій", - зазначила Даша.

Трегубовій 45 років (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Яку косметику і доглядові засоби використовує актриса

Говорячи про косметику, акторка підкреслила, що найдорожчими засобами в її догляді зазвичай є продукти з новітніми формулами. Однак більшість таких засобів вона отримує від брендів у рамках співпраці.

Найдоступнішим продуктом Трегубова назвала термальну воду, якою активно користується під час подорожей та для зволоження спонжа перед нанесенням тонального засобу.

Також Даша любить використовувати патчі та кушон.

"Обожнюю патчі - вони частина мого ранкового ритуалу. Відкрила кушони - вони дозволили наносити менше тону на шкіру. Знайшла правильні зубні пасти, що ідеально підходять для моєї емалі. Для волосся використовую все без sls і силіконів; але раз на кілька тижнів користуюся шампунем глибокого очищення. Для зняття косметики використовую гідрофільні олії або бальзами - це топ для моєї шкіри", - зазначила актриса.

Зірка наголошує: її підхід до краси базується на поєднанні помірного догляду, ефективних ін'єкцій і процедур, які приносять задоволення і підтримують загальний стан здоров'я.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)