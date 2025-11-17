ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о "пластике"

Понедельник 17 ноября 2025 18:23
UA EN RU
Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о "пластике" Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Даша Трегубова поделилась своим отношением к пластической хирургии и рассказала о процедурах, которые помогают сохранить ей молодость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию Tabloid.

Что Трегубова думает про "пластику"

По словам 45-летней актрисы, она не исключает возможности обратиться к пластической хирургии, если почувствует в этом необходимость.

"Отказываться в 2025 году от достижений пластической хирургии - это как ездить на механике, когда уже изобрели автомат. Каждый имеет право выбирать то, что ему больше нравится", - отметила актриса.

Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о &quot;пластике&quot;Даша Трегубова честно высказалась про "пластику" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Какие уколы красоты делает Даша Трегубова

Относительно инъекционных процедур, Трегубова предпочитает плазмолифтинг и трансдерму. В то же время звезда призналась, что аппаратные и другие процедуры ухода делает редко — примерно раз в несколько лет.

"Из инъекционных процедур люблю плазма-лифтинг и трансдерму. Уходовые и аппаратные процедуры у меня бывают крайне редко, раз в пару лет - с ними я не подружилась. Делаю массажи - они не только предотвращают застой лимфы, но и гарантируют хорошее настроение", - отметила Даша.

Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о &quot;пластике&quot;Трегубовой 45 лет (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Какую косметику и уходовые средства использует актриса

Говоря о косметике, актриса подчеркнула, что самыми дорогими средствами в ее уходе обычно продукты с новейшими формулами. Однако большинство таких средств оно получает от брендов в рамках сотрудничества.

Самым доступным продуктом Трегубова назвала термальную воду, которая активно пользуется во время путешествий и для увлажнения спонжа перед нанесением тонального средства.

Также Даша любит использовать патчи и кушон.

"Обожаю патчи - они часть моего утреннего ритуала. Открыла кушоны - они позволили наносить меньше тона на кожу. Нашла правильные зубные пасты, идеально подходящие для моей эмали. Для волос использую все без sls и силиконов; но раз в пару недель пользуюсь шампунем глубокой очистки. Для снятия косметики использую гидрофильные масла или бальзамы - это топ для моей кожи", - отметила актриса.

Звезда подчеркивает: ее подход к красоте базируется на сочетании умеренного ухода, эффективных инъекций и процедур, которые доставляют удовольствие и поддерживают общее состояние здоровья.

Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о &quot;пластике&quot;Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ботокс Красота Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса Тренды
Новости
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского