Головна » Lifestyle » Мода та краса

Олена Тополя чесно про догляд за обличчям і ботокс: "Вже пора"

Субота 11 жовтня 2025 09:20
Олена Тополя чесно про догляд за обличчям і ботокс: "Вже пора" Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Олена Тополя, поділилася секретами догляду за обличчям і відверто зізналася, як ставиться до косметологічних процедур.

Як повідомляє РБК-Україна, про це артистка розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту "По хатах".

Як Олена Тополя доглядає за обличчям

Артистка розповіла про власні ритуали підтримки здоров'я та краси шкіри. У неї є декілька засобів в арсеналі, якими вона користується щодня.

Так, Олена турбується про шкіру обличчя, використовуючи спеціальні доглядові засоби. Серед таких - тонік та гель-пінка для очищення.

"Спочатку вмиваєшся, потім протираєш тоніком, а потім наносиш гель. Ти його так розтираєш по обличчю, і воно потім перетворюється на піну. Таким чином відкриває пори та очищає. Дуже мені підходить", - поділилася вона.

Олена Тополя чесно про догляд за обличчям і ботокс: &quot;Вже пора&quot;Як Тополя доглядає за шкірою (скриншот)

Що Олена Тополя розповіла про ботокс

Співачка чесно зізналася, що вже замислюється про "ін'єкції краси".

"Пора. Видно, що вже пора. Куди йти - не знаю, ще думаю. Я робила вітаміни. Я робила щось, не пам’ятаю, як воно називається, але це не те, що треба. Але вже пора, напевно", - розповіла вона.

Олена поки що обирає більш натуральний догляд, але не проти косметологічних процедур, які підтримуватимуть красу постійно.

"Ну можна щось уже придумати, щоб назавжди було", - пожартувала вона.

Хоча ботокс Тополя поки не колола, вона вдавалася до косметичної операції. У червні зірка розповіла про "пластику" грудей через проблеми зі здоров'ям.

Олена Тополя чесно про догляд за обличчям і ботокс: &quot;Вже пора&quot;Олена Тополя висловилася про ботокс (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Олена - українська співачка, композиторка та авторка пісень. У 2010 році представляла Україну на "Євробаченні", де посіла 10-те місце.

З фронтменом гурту "Антитіла" офіційно зареєструвала шлюб у 2013 році, того ж року в них народився первісток Роман. У 2015-му сім'я поповнилася другим сином Марком, а у 2020-му на світ з’явилася донька Марія.

