Lama зізналася, чи робить "уколи краси" і що допомагає їй виглядати на 30 у свої 50

Українська співачка Lama (справжнє ім'я - Наталя Дзеньків) розповіла, чи робить вона "уколи краси" і як їй вдається зберігати сяючий зовнішній вигляд у майже 50 років.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чи робить Lama уколи ботоксу

Артистка зазначила, що нещодавно почала робити ін'єкції полімолочної кислоти.

"Я роблю раз на рік - молочна кислота, вона стимулює колаген у шкірі", - зазначила Дзеньків.

Також вона робить ботокс, щоб боротися зі зморшками на лобі.

"Знаєш ботокс, люди з одного боку бояться його, а з іншого боку, якщо, наприклад, у когось там є зморшки. Якщо його вколоти, але це правильно потрібно робити, це має бути досвідчений лікар, не просто косметолог, який з освітою, який знає всі ці точки. То воно насправді дуже добре тримає, "заморожує" в тому ж вигляді, в якому вони були. І коли навіть уже минає термін, ти дивишся, а воно не посилюється", - зазначила Lama.

"Я в кадрі завжди люблю морщити лоб і не можу це контролювати, і тому я сюди (колю - ред.). Хоча він такий натуральний, він все одно піднімається", - підкреслила співачка.

Лама розповіла про секрети краси

На запитання Доротюк, як артистці вдається залишатися молодою в майже 50 років, Lama зауважила, що вона почувається молодою в душі.

"Це молода дівчинка є в мені. Це ж залежить від твого стану внутрішнього", - наголосила вона.

Також вона зазначила, що її мама теж має дуже молодий вигляд.

"Генетика, у мене мама точно так само виглядає. Плюс здорове харчування", - зазначила співачка.

Вона розповіла, що захоплюється нутриціологією і стежить за тим, що вживає.

"Фастфуд я і так ніколи не їла. Цукор не їм, або еритритол, або мед. Плюс борошняне. Усе це потрібно прибрати, бо борошно створює запальні процеси всередині. І це дуже швидкий вуглевод", - розповіла Lama.

Що стосується м'ясних продуктів, співачка радить вживати індичку.

"Індичка краще, курка - з гормонами. Телятину, свинину, кролів я не їм. Мені всіх шкода, але я маю вибирати. Але чисте вегетаріанство впливає погано. Мають бути в організмі жири. Жири обов'язкові", - вважає вона.

Крім того, співачка радить займатися спортом.

"Спорт, вірніше фізкультура. Це може бути йога, ну така легка. Це може бути довга ходьба, ну хвилин 40. А взагалі найкрутіша штука - це ходити сходами", - зазначила артистка.

"І щастя, найголовніше - це твій внутрішній стан. Коли ти щаслива, коли тебе все влаштовує, коли тобі класно, коли в тебе сім'я нормальна.

Нагадаємо, співачці в грудні цього року виповниться 50 років. Співачка незаміжня і не має дітей, проте живе в цивільному шлюбі зі своїм обранцем Романом. Він молодший за неї на 18 років.