Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий "лук"

Даша Квіткова показала, як виглядати стильно і тепло цієї зими - вона обрала коротку пухнасту екошубу. Зірка поєднала об'ємний верх із класичними елементами гардероба.
Головним елементом образу стала коротка об'ємна шуба з екохутра у відтінку мокко або, як його ще називають, тауп. Укорочений крій і довгий пухнастий ворс створюють ефект гіперпухнастості, який вже став хітом колекцій світових брендів.
Об'ємні рукави й оверсайз-силует роблять шубу максимально затишною, а землистий коричневий відтінок додає образу елегантності в стилі "тихої розкоші".
Даша поєднала об'ємний верх із більш чітким і розслабленим низом.
База образу
Білий гольф з високим горлом - мінімалістичний і теплий елемент, що контрастує з довгим ворсом шуби.
Низ
Чорні широкі штани палаццо з високою талією врівноважують об'єм шуби й подовжують ноги. Доповнити їх Квіткова вирішила ботильйонами з вузькими носками.
Аксесуари
Трендові прийоми
Шуби з екохутра утримують лідерство серед зимового верхнього одягу не випадково. Вони поєднують стиль, етику та практичність:
Етичний та екологічний вибір
Дизайнерська свобода
Практичність і доступність
