Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний "лук"

Даша Квиткова показала, как выглядеть стильно и тепло этой зимой - она выбрала короткую пушистую экошубу. Звезда объединила объемный верх с классическими элементами гардероба.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram блогерши.
Главным элементом образа стала короткая объемная шуба из экомеха в оттенке мокко или, как его еще называют, тауп. Укороченный крой и длинный пушистый ворс создают эффект гиперпушистости, который уже стал хитом коллекций мировых брендов.
Объемные рукава и оверсайз-силуэт делают шубу максимально уютной, а землистый коричневый оттенок придает образу элегантности в стиле "тихой роскоши".
Даша соединила объемный верх с более четким и расслабленным низом.
Белый гольф с высоким горлом - минималистичный и теплый элемент, контрастирующий с длинным ворсом шубы.
Черные широкие штаны палаццо с высокой талией уравновешивают объем шубы и удлиняют ноги. Дополнить их Квиткова решила ботильонами с узкими носками.
Шубы из экомеха удерживают лидерство среди зимней верхней одежды не случайно. Они сочетают стиль, этику и практичность:
