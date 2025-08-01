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Даша Кацуріна показала найзручніший образ на літо: простий одяг і нуль пафосу (фото)

Даша Кацуріна (фото: instagram.com/dasha_katsurina)
Автор: Поліна Іваненко

Дизайнерка і трендсетерка Даша Кацуріна вкотре довела, що стиль це не про брендові речі чи складні комбінації. Вона поділилася новим літнім образом, у якому можна піти хоч на каву, хоч на "закупи", і при цьому виглядати ефектно, впевнено і не знемагати від спеки

Що носити, коли спекотно, розповідає РБК-Україна з посиланням на нове фото, яким Даша поділилася в Stories свого Instagram.

Стиль Кацуріної

На фото Даша позує у легкому білому топі на бретелях і довгій спідниці шоколадного відтінку. Все максимально лаконічно, без яскравих деталей, але саме це і робить лук стильним. До комплекту вона додала звичайні в’єтнамки, зробивши ставку не на ефектність, а на зручність.

Що робить цей лук ідеальним для літа

  • Світлий топ: не притягує сонце, не "парить", легко комбінується з будь-яким низом

  • Максіспідниця з м’якої тканини: створює свободу руху, не прилягає до тіла, захищає ноги від палючого сонця

  • В’єтнамки: повний мінімал, але зручно і доречно у повсякденному стилі

  • Натуральний мейк і зачіска: для стильного образу не обов'язково вигадувати щось екстравагантне.

Кацуріна блиснула стильним "луком" (скріншот)

Що носити влітку, аби образ був легким та модним

"Лук" Кацуріної став гарним прикладом того, як одяг може працювати на вас, а не навпаки. Комфорт і впевненість це головні складові стильного літа. І зовсім не обов’язково витрачати шалені гроші, щоб мати вигляд як з обкладинки.

  • Не ускладнюйте. Обирайте речі простого крою, які можна міксувати між собою. Універсальні базові кольори - найкраща інвестиція.
  • Ставка на тканини. Для літа обирайте бавовну, льон або тонкий трикотаж. 
  • Обирайте "свою" довжину. Якщо максі не для вас, спробуйте міді або нижче коліна. Важливо, щоб ви не почувалися скуто.
  • В’єтнамки - не табу. Сучасна мода дозволяє вдягати найпростіше взуття, якщо воно гармонійне із загальним образом.
  • Природність це нова розкіш. Вже немає потреби у складному мейку чи зачісці. Літні "луки" лише виграють, якщо ви залишите трішки недбалості.

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