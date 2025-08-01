Даша Кацуріна показала найзручніший образ на літо: простий одяг і нуль пафосу (фото)

Дизайнерка і трендсетерка Даша Кацуріна вкотре довела, що стиль це не про брендові речі чи складні комбінації. Вона поділилася новим літнім образом, у якому можна піти хоч на каву, хоч на "закупи", і при цьому виглядати ефектно, впевнено і не знемагати від спеки
Що носити, коли спекотно, розповідає РБК-Україна з посиланням на нове фото, яким Даша поділилася в Stories свого Instagram.
На фото Даша позує у легкому білому топі на бретелях і довгій спідниці шоколадного відтінку. Все максимально лаконічно, без яскравих деталей, але саме це і робить лук стильним. До комплекту вона додала звичайні в’єтнамки, зробивши ставку не на ефектність, а на зручність.
Світлий топ: не притягує сонце, не "парить", легко комбінується з будь-яким низом
Максіспідниця з м’якої тканини: створює свободу руху, не прилягає до тіла, захищає ноги від палючого сонця
В’єтнамки: повний мінімал, але зручно і доречно у повсякденному стилі
Натуральний мейк і зачіска: для стильного образу не обов'язково вигадувати щось екстравагантне.
"Лук" Кацуріної став гарним прикладом того, як одяг може працювати на вас, а не навпаки. Комфорт і впевненість це головні складові стильного літа. І зовсім не обов’язково витрачати шалені гроші, щоб мати вигляд як з обкладинки.
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