Дарницкий суд отказал в самоотводе судьи по делу Крысина

Прокуратура будет ходатайствовать об отводе судьи Просаловой из-за ее предвзятости

Дарницкий районный суд Киева 6 августа не удовлетворил заявление о самоотводе судьи Ольги Просаловой, которая является председательствующей судьей в уголовном производстве против Юрия Крысина. Об этом сообщила судья Татьяна Щасная, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что суд пришел к выводу, что заявление о самоотводе не содержит надлежащих и подтвержденных данных, свидетельствующих о наличии оснований для самоотвода.

"В суд поступило заявление судьи Просаловой о самоотводе в указанном уголовном производстве по обвинению Юрия Крысина... Суд ставил на обсуждение заявление судьи Просаловой... Заслушав мнение сторон производства о самоотводе, суд приходит к следующим выводам: заявление о самоотводе не содержит надлежащих и подтвержденных данных, свидетельствующих о наличии оснований для самоотвода... Следовательно, заявление удовлетворению не подлежит", - сообщила Щасная.

Сторона обвинения по делу Крысина поддержала заявление о самоотводе судьи Просаловой из-за ее предвзятости.

По словам прокурора по делу Алексея Донского, обвинение использует все процессуальные возможности для ее отвода.

"Основания, которые были в заявлении о самоотводе, по нашему мнению, были недостаточны с точки зрения УПК. Сторона обвинения приводила совсем другой фактаж, который в заявлении о самоотводе не показан. Основания для ее отвода являются безусловными. Мы считаем, что она предвзята и не может слушать дело. Но свой отвод мы еще не заявляли для того, чтобы иметь возможность... чтобы отдельно по этому поводу состоялось заседание. Прокуратура будет заявлять об отводе судьи (Просаловой, - ред.) от себя", - добавил прокурор Донской.

Напомним, как писало РБК-Украина, 31 июля судья Дарницкого суда Киева Ольга Просалова, назначенная ранее председательствующей в уголовном производстве против Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве в 2014 году журналиста Вячеслава Иеремия, взяла самоотвод.

26 июля прокурор по делу Крысина Алексей Донской сообщил, что рассмотрение начнется с самого начала - с подготовительного заседания, поскольку судьи Любви Леонтюк удовлетворили отвод. Защита Крысина 4 раза подавала заявление об отводе судьи Леонтюк.