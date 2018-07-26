В деле Крысина удовлетворили заявление об отводе судьи Леонтюк

Таким образом, дело Крысина начнут рассматривать заново

Дело Юрия Крысина начнут рассматривать с самого начала - с подготовительного заседания. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

По его словам, судьи Любови Леонтюк удовлетворили отвод.

"Перераспределение и все с самого начала. С подготовительного заседания", - рассказал он.

Отметим, защита Юрия Крысина 4 раза подавала заявление об отводе судьи Любови Леонтюк.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствии, ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Напомним, ранее прокурор заявил, что защита подсудимого осуществляет наглое давление на судью. По его словам, адвокаты злоупотребляют правами участников процесса, однако привлечь их к ответственности сложно.

"Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо... Крысин и защитники осуществляют наглое давление на судью", - отмечал гособвинитель.