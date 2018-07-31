Новоназначенная судья по делу Крысина взяла самоотвод

Слушать заявление Ольги Просаловой об отводе будет судья Татяна Щасная

Судья Дарницкого суда Киева Ольга Просалова, назначенная ранее председательствующей в уголовном производстве против Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве в 2014 году журналиста Вячеслава Еремия, взяла самоотвод. Об этом сообщила потерпевшая по делу жена Еремия Светлана Кирилаш в Facebook.

"Судья Просалова заявила самоотвод. А слушать ее заявление будет Татьяна Щасная (напомню, рассматривала третье заявление стороны защиты об отводе Леонтюк, тогда отказала в удовлетворении)", - написала Кирилаш.

Отже, друзі, суддя Просалова заявила самовідвід. А слухати її заяву буде Тетяна Щасна (нагадаю, розглядала третю заяву... Опубліковано Svetlana Kirilash Понеділок, 30 липня 2018 р.

Судья Ольга Просалова была выбрана председательствующей по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса 27 июля.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствии ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Напомним, 26 июля прокурор по делу Крысина Алексей Донской сообщил, что рассмотрение начнется с самого начала - с подготовительного заседания, поскольку судье Любови Леонтюк удовлетворили отвод.

Защита Юрия Крысина 4 раза подавала заявление об отводе судьи Любови Леонтюк.