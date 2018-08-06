Дарницький суд відмовив у самовідводі судді у справі Крисіна

Прокуратура буде клопотати про відвід судді Просалової через її упередженість

Дарницький районний суд Києва 6 серпня не задовільнив заяву про самовідвід судді Ольги Просалової, яка є головуючою суддею у кримінальному провадженні проти Юрія Крисіна. Про це повідомила суддя Тетяна Щасна, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона наголосила, що суд прийшов до висновку, що заява про самовідвід не містить належних та підтверджених даних, які б свідчили про наявність підстав для самовідводу.

"У суд надійшла заява судді Просалової про самовідвід у вказаному кримінальному провадженні по обвинуваченню Юрія Крисіна… Суд ставив на обговорення заяву судді Просалової... Заслухавши думку сторін провадження про самовідвід, суд приходить до наступного висновку: заява про самовідвід не містить належних та підтверджених даних, які б свідчили про наявність підстав для самовідводу... Відтак, заява задоволенню не підлягає",- повідомила Щасна.

Сторона обвинувачення у справі Крисіна підтримала заяву про самовідвід судді Просалової через її упередженість.

За словами прокурора у справі Олексія Донського, обвинувачення використає всі процесуальні можливості для її відводу.

"Підстави, які були в заяві про самовідвід, на нашу думку, були недостатні з точки зору КПК. Сторона обвинувачення наводила зовсім інший фактаж, який у заяві про самовідвід не відображений. Підстави для її відводу є безумовними. Ми вважаємо, що вона упереджена і не може слухати справу. Але свого відводу ми ще не заявляли для того, щоб мати можливість... щоб окремо з цього приводу відбулось засідання. Прокуратура буде заявляти про відвід судді (Просалової, - ред.) від себе", - додав прокурор Донський.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 31 липня суддя Дарницького суду Києва Ольга Просалова, призначена раніше головуючою у кримінальному провадженні проти Юрія Крисина, обвинуваченого у вбивстві в 2014 році журналіста В'ячеслава Єремія, взяла самовідвід.

26 липня прокурор у справі Крисіна Олексій Донський повідомив, що розгляд почнеться з самого початку - з підготовчого засідання, оскільки судді Любові Леонтюк задовольнили відведення. Захист Крисіна 4 рази подавав заяву про відвід судді Леонтюк.