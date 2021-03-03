Дарницкий мост в Киеве хотят достроить до конца 2021 года

По словам Тимошенко, столичный Дарницкий мост достроят в рамках "Большого строительства".

"В этом году в рамках "Большого строительства" будет достроен Дарницкий мост в Киеве. Первый шаг - подписание меморандума между "Укрзализныцей" и "Укравтодором" по достройке Дарницкого моста", - сказал он.

Как пояснил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, УЗ не занимается строительством мостов, это стало одной из причин того, что Дарницкий мост, который находится на балансе компании с 2004 года, до сих пор не достроен.

Тимошенко также призвал власти Киева завершить строительство Подольско-Воскресенского моста в сотрудничестве с "Укравтодором". Этот мост стоит недостроенный с 1994 года.