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Украина построит мост через Днестр в Молдову за свой счет

Киев, Понедельник 18 января 2021 14:42
Украина построит мост через Днестр в Молдову за свой счет
Фото: Игорь Жовква (theoutlook com ua)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена построить мост через Днестр в Молдову за деньги государственного бюджета. Договоренность о строительстве моста была достигнута во время визита президента Молдовы Майи Санду.

Об этом в интервью tsn.ua заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, мост через Днестр будет построен в районе Ямполя Винницкой области.

"Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - отметил Жовква.

Кроме того, будет построена магистраль, которая соединит Киев и Кишинев. "Укравтодор" уже работает над обеспечением финансирования дороги, которая позволит доехать из одной столицы в другую за пять часов.

При этом большая часть магистрали уже построена или восстановлена. Молдова будет достраивать свою часть.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр.

Отметим, молдавский президент Майя Санду предлагает создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина.

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Новости Украины Политика мостМолдоваДнестр

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