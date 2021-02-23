Государство присоединится к строительству двух мостов в Киеве, - ОП
Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Также государство примет участие в строительстве транспортной розвязки на Дарницком мосту.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.
По его словам, местная власть не выполняет своих обязательств по строительству мостов в Киеве.
"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, будем делать розвязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.
Он отметил, что заниматься строительством Подольско-Воскресенского моста и Дарницкого моста будет "Укравтодор".
Ранее сообщалось, что Украина намерена построить мост через Днестр в Молдову за деньги государственного бюджета.
Напомним, в прошлом году Укравтодор" начал проверку мостов. Во время исследования трети всех украинских мостов показало, что лишь 2% из них находятся в исправном состоянии.