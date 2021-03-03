Дарницький міст у Києві хочуть добудувати до кінця 2021 року

За словами Тимошенка, столичний Дарницький міст добудують в рамках "Великого будівництва".

"Цього року в межах "Великого будівництва" буде добудований Дарницький міст у Києві. Перший крок - підписання меморандуму між "Укрзалізницею" та "Укравтодором" щодо добудови Дарницького мосту", - сказав він.

Як пояснив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак, УЗ не займається будівництвом мостів, це стало одною з причин того, що Дарницький міст, який перебуває на балансі компанії з 2004 року, досі не добудований.

Тимошенко також закликав владу Києва завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту у співпраці з "Укравтодором". Цей міст стоїть недобудований з 1994 року.