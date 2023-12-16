Данська компанія призупинила перевезення через Червоне море після нападу хуситів

"Після інциденту, що ледь не стався з судном Maersk Gibraltar вчора, і ще одного нападу на контейнеровоз сьогодні, ми дали вказівку всім суднам Maersk, які мають пройти через Баб-ель-Мандабську протоку, призупинити свою подорож до подальших повідомлень", - йдеться в заяві компанії.

В четвер компанія повідомляла про те, що її судно Maersk Gibraltar було обстріляне ракетою під час подорожі до Саудівської Аравії.

Зокрема в п'ятницю Maersk спростувала заяву хуситів про те, що ополченці завдали удару по судну, яке прямувало до Ізраїлю. Бойовики, зі свого боку, стверджували про проведення операції проти контейнеровоза під час якої нібито влучили по ньому безпілотником. Втім, не надали жодних доказів своїм словам.

"Нещодавні напади на комерційні судна в цьому районі викликають тривогу і становлять значну загрозу безпеці моряків", - йдеться в заяві.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо про атаку безпілотника на судно під прапором Ліберії "Аль-Джасре". Зокрема хусити випустили дві ракети по ще одному кораблю, який після цього направив запит американському військовому кораблю.

Того ж дня бойовики погрожували нападом на судно MSC Alanya, яке йшло на північ у південній частині Червоного моря.

Також нещодавно хусити запустили крилату ракету наземного базування по комерційному танкеру Strinda, спричинивши пожежу та серйозні пошкодження.